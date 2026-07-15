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Incêndio em zona industrial de Paredes está em conclusão

15 jul, 2026 - 07:00

Não há vítimas, de acordo com o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

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Está em fase de conclusão o incêndio deflagrou na madrugada desta quarta-feira numa zona industrial em Paredes.

As chamas deflagraram pouco depois das 4h30 num armazém na localidade de Sobrosa, acabando a alastrar a outros seis pavilhões.

De acordo com o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, não há vítimas.

No local continuam estão 45 operacionais, apoiados por 16 veículos.

[Notícia atualizada às 7h25 com a conclusão da ocorrência]

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