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Incêndio em zona industrial de Paredes está em conclusão
15 jul, 2026 - 07:00
Não há vítimas, de acordo com o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.
Está em fase de conclusão o incêndio deflagrou na madrugada desta quarta-feira numa zona industrial em Paredes.
As chamas deflagraram pouco depois das 4h30 num armazém na localidade de Sobrosa, acabando a alastrar a outros seis pavilhões.
De acordo com o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, não há vítimas.
No local continuam estão 45 operacionais, apoiados por 16 veículos.
[Notícia atualizada às 7h25 com a conclusão da ocorrência]
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