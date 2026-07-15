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Saúde
Infarmed ordena retirada imediata de protetor solar do mercado
15 jul, 2026 - 19:59 • Catarina Magalhães
Discrepâncias entre o fator de proteção indicado no rótulo e valor apurado em laboratório motivaram suspensão do produto solar.
O Infarmed mandou retirar esta semana o protetor solar "Perfect Skin" 50 FPS do mercado nacional.
O aviso acontece após a entidade ter detetado "discrepâncias entre o valor do Fator de Proteção Solar (SPF) determinado laboratorialmente e o aposto na rotulagem do produto", lê-se no comunicado.
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"Constatou-se a existência da alegação 'atua 100% contra os raios solares' que não cumpre com os critérios de veracidade, honestidade e tomada de decisão informada."
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A falta de fundamentação de proteção UVA também levou a que o Infarmed avançasse com a decisão de suspender de forma "imediata" da comercialização.
Perante esta ação de fiscalização, o Infarmed também pede que os consumidores para que deixem de utilizar o produto.
Para saber mais sobre este produto, deve-se contactar a entidade ACBB Mails, Import & Export, Lda.
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