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Infarmed ordena retirada imediata de protetor solar do mercado

15 jul, 2026 - 19:59 • Catarina Magalhães

Discrepâncias entre o fator de proteção indicado no rótulo e valor apurado em laboratório motivaram suspensão do produto solar.

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O Infarmed mandou retirar esta semana o protetor solar "Perfect Skin" 50 FPS do mercado nacional.

O aviso acontece após a entidade ter detetado "discrepâncias entre o valor do Fator de Proteção Solar (SPF) determinado laboratorialmente e o aposto na rotulagem do produto", lê-se no comunicado.

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"Constatou-se a existência da alegação 'atua 100% contra os raios solares' que não cumpre com os critérios de veracidade, honestidade e tomada de decisão informada."

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A falta de fundamentação de proteção UVA também levou a que o Infarmed avançasse com a decisão de suspender de forma "imediata" da comercialização.

Perante esta ação de fiscalização, o Infarmed também pede que os consumidores para que deixem de utilizar o produto.

Para saber mais sobre este produto, deve-se contactar a entidade ACBB Mails, Import & Export, Lda.

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