Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 15 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

“Manifestamente infelizes” e "cortina de fumo". Fenprof reage a declarações de Montenegro

15 jul, 2026 - 09:20 • Isabel Pacheco

Secretário-geral da Fenprof diz que os professores estão “a tentar salvar" um processo que está a correr mal por "responsabilidade do Governo".

A+ / A-

O secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Francisco Gonçalves, classifica as mais recentes declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre o processo dos exames nacionais como "infelizes" e "cortina de fumo".

“As palavras do senhor primeiro-ministro são manifestamente infelizes e são uma espécie de cortina de fumo”, diz Francisco Gonçalves à Renascença.

O dirigente sindical sustenta que são precisamente os professores que estão “a tentar salvar um processo que, se correr menos mal, será exclusivamente graças ao empenho dos professores”.

"Tudo o que correr mal neste processo deve-se única e exclusivamente à responsabilidade do Governo porque desmantelou o Ministério da Educação e do Ministério da Educação porque conduziu todo este processo de forma absolutamente desastrada”, reforça Gonçalves.

Montenegro disse, na noite de terça-feira, numa iniciativa do PSD, em Setúbal, que alguns professores estão a perturbar o processo de correção de exames nacionais.

"Os professores não têm todos a mesma opinião sobre, nomeadamente, este processo. A grande maioria, eu não tenho dúvida, está com o passo que nós estamos a dar. Mas há alguns que não estão, e nós temos de compreender que isso perturba o processo."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 15 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)