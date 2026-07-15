“Manifestamente infelizes” e "cortina de fumo". Fenprof reage a declarações de Montenegro

O secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Francisco Gonçalves, classifica as mais recentes declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre o processo dos exames nacionais como "infelizes" e "cortina de fumo".

“As palavras do senhor primeiro-ministro são manifestamente infelizes e são uma espécie de cortina de fumo”, diz Francisco Gonçalves à Renascença.

O dirigente sindical sustenta que são precisamente os professores que estão “a tentar salvar um processo que, se correr menos mal, será exclusivamente graças ao empenho dos professores”.

"Tudo o que correr mal neste processo deve-se única e exclusivamente à responsabilidade do Governo porque desmantelou o Ministério da Educação e do Ministério da Educação porque conduziu todo este processo de forma absolutamente desastrada”, reforça Gonçalves.

Montenegro disse, na noite de terça-feira, numa iniciativa do PSD, em Setúbal, que alguns professores estão a perturbar o processo de correção de exames nacionais.

"Os professores não têm todos a mesma opinião sobre, nomeadamente, este processo. A grande maioria, eu não tenho dúvida, está com o passo que nós estamos a dar. Mas há alguns que não estão, e nós temos de compreender que isso perturba o processo."