Militar da GNR detido em Almeirim após alegado atropelamento e agressão a menor

Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) foi detido por suspeita de ter atropelado, de forma intencional, uma mulher e agredido com violência uma menina de 12 anos em Almeirim, comunicou, esta quarta-feira, uma fonte do Comando Territorial de Santarém da guarda.

Segundo a mesma fonte, os factos são considerados graves e "suscetíveis de configurar dois crimes", motivo pelo qual a investigação transitou para a Polícia Judiciária (PJ), que assumiu o inquérito.

De acordo com a GNR, após a ocorrência, o suspeito apresentou-se voluntariamente no posto territorial de Almeirim, onde foi detido por indicação do Ministério Público.

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As duas vítimas receberam assistência no local pelos meios de socorro e foram posteriormente transportadas para o Hospital Distrital de Santarém, apresentando ferimentos graves, adiantou a fonte.

A GNR não confirmou à Lusa uma eventual relação familiar entre o suspeito e as vítimas, nem outros pormenores sobre as circunstâncias da ocorrência, indicando apenas que, face à natureza dos factos, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.

Segundo a mesma fonte, o suspeito permanece detido nas instalações da GNR de Almeirim e deverá, entretanto, ser presente a tribunal para aplicação de medidas de coação pela GNR.