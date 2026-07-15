Ministro admite avaliar possibilidade de adesão a constelação de satélites da NATO

O ministro da Defesa Nacional admitiu, esta quarta-feira, avaliar a possibilidade de adesão à constelação de satélites da NATO e referiu que Portugal está focado na "concretização da constelação do Atlântico".

"O nosso empenho, no momento, está na concretização da constelação do Atlântico, beneficiando de recursos que são sempre escassos, mas em novos mecanismos de financiamento que foram surgindo ao nível europeu", afirmou Nuno Melo.

O ministro falava à agência Lusa e à rádio Observador à margem do seminário "A nova centralidade dos Açores: Perspetiva estratégico-militar", que decorreu no Instituto Universitário Militar, em Lisboa.

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"Para já, o nosso foco é esse, temos ainda um caminho a fazer até atingirmos o número de satélites que permitirão essa constelação", afirmou.

Nuno Melo disse que isso "não invalida uma avaliação que é permanente, quer junto da Força Aérea, quer junto do Estado-Maior General das Forças Armadas", do projeto da NATO.

Questionado diretamente se Portugal também vai aderir a este projeto da NATO, à semelhança de Espanha, o ministro da Defesa disse que não iria "confirmar nem desmentir", indicando que "não há neste momento uma decisão que esteja tomada".

Na semana passada, no Fórum da Indústria da Aliança, à margem da cimeira dos chefes de Estado e de Governo da NATO, foi divulgado um projeto para uma "mega constelação" de satélites, que terá um custo aproximado de quatro mil milhões de dólares e não conta com a participação de Portugal, que integra, juntamente com Espanha, a Constelação Atlântico.

O governante defendeu também que este "é um dos casos em que Portugal está muito à frente de Espanha".

"Quando a presidente da Comissão Europeia elogia o investimento no espaço na Europa, fá-lo focando precisamente Portugal, como sendo o país que está a fazer esse trabalho melhor do que os outros".