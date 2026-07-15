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Matosinhos

Mulher de 82 anos morre atropelada por camião, condutor não parou

15 jul, 2026 - 21:08 • Lusa

Fonte da GNR não confirmou que o condutor do veículo esteja em fuga, admitindo que possa não se ter apercebido do atropelamento.

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Uma mulher de 82 anos morreu esta quarta-feira em Santa Cruz do Bispo, concelho de Matosinhos, após ter sido atropelada por camião, revelou à Lusa fonte da GNR.

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O acidente ocorreu às 17h00, junto a uma rotunda, acrescentou a fonte da Guarda, que não confirmou que o veículo esteja em fuga, admitindo que o condutor possa não se ter apercebido do atropelamento.

Pelas 20h00 decorriam trabalhos de limpeza da via, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Matosinhos-Leça.

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