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Matosinhos
Mulher de 82 anos morre atropelada por camião, condutor não parou
15 jul, 2026 - 21:08 • Lusa
Fonte da GNR não confirmou que o condutor do veículo esteja em fuga, admitindo que possa não se ter apercebido do atropelamento.
Uma mulher de 82 anos morreu esta quarta-feira em Santa Cruz do Bispo, concelho de Matosinhos, após ter sido atropelada por camião, revelou à Lusa fonte da GNR.
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O acidente ocorreu às 17h00, junto a uma rotunda, acrescentou a fonte da Guarda, que não confirmou que o veículo esteja em fuga, admitindo que o condutor possa não se ter apercebido do atropelamento.
Pelas 20h00 decorriam trabalhos de limpeza da via, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Matosinhos-Leça.
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- Noticiário das 21h
- 15 jul, 2026
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