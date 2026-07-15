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PJ detém homem em Braga por importar e vender drogas sintéticas nas redes sociais

15 jul, 2026 - 10:25 • Olímpia Mairos

Suspeito recebia as substâncias ilícitas dos Países Baixos em encomendas postais e é indiciado por tráfico de droga.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 36 anos, suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes, na sequência da interceção de uma encomenda postal proveniente dos Países Baixos.

Em comunicado, a PJ explica que a encomenda, declarada como contendo adereços de moda, escondia, na realidade, três invólucros com drogas sintéticas de elevada capacidade psicotrópica.

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A investigação permitiu identificar o destinatário da encomenda, um enfermeiro, atualmente desempregado, residente em Braga.

Na sequência da busca domiciliária, os inspetores apreenderam outras variedades de estupefacientes, bem como utensílios destinados ao doseamento e embalamento das substâncias ilícitas.

Segundo a Polícia Judiciária, foram ainda recolhidos "fortes indícios de que este fazia revenda dos produtos adquiridos, divulgando-os e comercializando-os através das redes sociais".

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

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