- Noticiário das 13h
- 15 jul, 2026
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PJ detém homem suspeito de matar bebé de três meses em Serpa
15 jul, 2026 - 12:28 • Olímpia Mairos
Criança terá sido vítima de maus-tratos enquanto estava aos cuidados do companheiro da avó paterna. Investigação aponta para síndrome do bebé chocalhado.
Um homem de 69 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática de crimes de maus-tratos agravados que terão provocado a morte de um bebé de três meses, em Serpa.
Em comunicado, a PJ explica que a investigação teve início em janeiro deste ano, depois de o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ter comunicado às autoridades a morte da criança por existirem suspeitas de maus-tratos.
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Segundo a investigação, o bebé foi vítima de violentas agressões físicas quando se encontrava aos cuidados do companheiro da avó paterna, na residência onde vivia, em Serpa.
De acordo com a nota da Polícia Judiciária, os factos ocorreram numa ocasião em que os pais e a avó da criança estavam a trabalhar, permanecendo o bebé e uma irmã, de dois anos, entregues aos cuidados do suspeito.
Segundo a PJ, "a criança foi vítima de violentos maus-tratos físicos", acrescentando que "o comportamento criminoso enquadra-se no síndrome do bebé chocalhado (shaken baby syndrome)", uma forma grave de abuso infantil provocada por movimentos violentos de sacudidela.
A investigação, conduzida pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, permitiu reunir "elementos probatórios fortemente indiciadores da prática dos crimes", o que levou à emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito.
O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.
O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Serpa.
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