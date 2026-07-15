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PJ detém homem suspeito de matar bebé de três meses em Serpa

15 jul, 2026 - 12:28 • Olímpia Mairos

Criança terá sido vítima de maus-tratos enquanto estava aos cuidados do companheiro da avó paterna. Investigação aponta para síndrome do bebé chocalhado.

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Um homem de 69 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática de crimes de maus-tratos agravados que terão provocado a morte de um bebé de três meses, em Serpa.

Em comunicado, a PJ explica que a investigação teve início em janeiro deste ano, depois de o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ter comunicado às autoridades a morte da criança por existirem suspeitas de maus-tratos.

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Segundo a investigação, o bebé foi vítima de violentas agressões físicas quando se encontrava aos cuidados do companheiro da avó paterna, na residência onde vivia, em Serpa.

De acordo com a nota da Polícia Judiciária, os factos ocorreram numa ocasião em que os pais e a avó da criança estavam a trabalhar, permanecendo o bebé e uma irmã, de dois anos, entregues aos cuidados do suspeito.

Segundo a PJ, "a criança foi vítima de violentos maus-tratos físicos", acrescentando que "o comportamento criminoso enquadra-se no síndrome do bebé chocalhado (shaken baby syndrome)", uma forma grave de abuso infantil provocada por movimentos violentos de sacudidela.

A investigação, conduzida pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, permitiu reunir "elementos probatórios fortemente indiciadores da prática dos crimes", o que levou à emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito.

O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Serpa.

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