Porto e Gaia passam a ter duas travessias fluviais a partir de 22 de julho

Citado em comunicado enviado esta quarta-feira, o presidente da TMP, Nuno Neves de Sousa, afirma que estas travessias são "mais um passo na construção de uma rede de transportes públicos cada vez mais integrada, acessível e sustentável".

Estas travessias estão integradas no sistema Andante, mas podem ser adquiridos bilhetes a bordo, com custo de três euros para viagem simples ou cinco euros para ida e volta (válido apenas no mesmo dia). Serão gratuitas para residentes do Porto com o respetivo cartão Porto. e para os gaienses portadores do cartão Gaia Amiga.

Quanto ao fim-de-semana, o primeiro barco começa a atravessar o rio Douro às 09h30 e o último às 22h00 e aos domingo o primeiro parte às 09h30 e o último às 20h00.

A partir de 22 de julho, de segunda-feira a quinta-feira, as travessias começam às 07h30 e acabam às 20h00, às sextas-feiras começam às 07h30 e acabam às 22h00.

Uma das travessias vai ligar o Cais do Ouro (Porto) à Afurada (Gaia) e a outra a Ribeira do Porto ao Cais de Gaia.

A Transportes Metropolitanos do Porto (TMP) vai arrancar com duas travessias fluviais entre o Porto e Vila Nova de Gaia , com partidas a cada meia hora, a partir do dia 22 de julho, foi anunciado esta quarta-feira.

"Aquilo que temos visto em termos de filas e de ad(...)

Durante o projeto-piloto, os passageiros podiam utilizar o Andante, mas também comprar um título a bordo com o custo de 2,25 euros.

Segundo dados oficiais da TMP facultados à Lusa em outubro, que contabilizam o período desde 1 de julho a 26 de outubro de 2025 (embora a travessia tenha começado no dia 27 de junho), no total foram transportados 25.873 passageiros, estando em causa uma média de 212 passageiros por dia.

A travessia original entre o Cais do Ouro e a Afurada, efetuada pela embarcação Flor do Gás, foi suspensa em 2020, mas a travessia foi retomada no verão de 2022, em regime excecional, durante as festas de São Pedro e o Festival Marés Vivas.

Já em 2016, foi iniciado um serviço de táxis fluvial a ligar as ribeiras de Gaia e Porto a cada 15 minutos, assegurada por duas Rabelas (embarcações inspiradas no desenho do tradicional barco Rabelo) e promovido pela empresa The Fladgate Parnership.

O serviço funcionava numa lógica de ida e volta, com cada viagem de 230 metros a demorar três minutos e a ter o custo de três euros. Cada rabela tinha 15 metros de comprimento e capacidade para 28 passageiros.

O arranque deste serviço implicou então a montagem de um cais de acostagem com cerca de 12 metros em cada uma das margens do Douro - em frente ao Clube Fluvial Portuense, do lado de Gaia, e frente à Praça da Ribeira, no topo montante do Cais da Estiva, do lado do Porto - tendo as duas rabelas sido batizadas "Serra do Pilar" e "Casa do Infante".