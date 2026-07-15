Porto regista 30 mil adesões e ativações dos transportes grátis no cartão municipal

Na terça-feira, Pedro Duarte considerou que as filas que se têm formado à porta do Gabinete do Munícipe para tratar do cartão municipal Porto., que permite andar gratuitamente nos transportes públicos, refletem a adesão dos portuenses à medida.

Ainda assim, Pedro Duarte salientou que "é muito prematuro fazer avaliações" da medida, mas classificou este "primeiro impacto" como um "sintoma" da medida anunciada na sexta-feira.

Segundo o autarca eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL, as duas componentes dividem-se entre cerca de 15 mil para novas adesões e 15 mil ativações da gratuitidade, que possibilitam aos portuenses andar por toda a Área Metropolitana do Porto. (AMP) de forma gratuita nos transportes públicos.

"Entre pedidos de adesão ao cartão e aquilo que são ativações do cartão Porto. que passou a ter viagens gratuitas, estamos na casa dos 30 mil até ontem [terça-feira] ao fim do dia", disse o autarca aos jornalistas após a apresentação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) da cidade, que decorreu no teatro Rivoli.

A Câmara do Porto registou nos últimos dias cerca de 30 mil pedidos de adesão ao cartão municipal Porto e ativações da gratuitidade dos transportes públicos, com 15 mil para cada componente, disse esta quarta-feira o presidente da autarquia.

"Aquilo que temos visto em termos de filas e de adesão é, por um lado, altamente reconfortante, porque é sinal que as pessoas aderiram e de facto estão a reconhecer o benefício que lhes é concedido", afirmou.

O autarca acredita que, "à medida que as pessoas se forem informando melhor", as filas vão começar a encurtar, uma vez que é possível pedir este cartão pelo "site" do município e garante que há trabalhadores municipais a "trabalhar de forma muito intensa, horas extraordinárias" para poder dar resposta a esta procura.

"Eu acredito que agora, com o desenrolar dos próximos dias, isso também se vai acalmar um pouco e vai retomar uma normalidade", partilhou, relembrando que as pessoas podem aderir aos transportes públicos nos próximos meses, não sendo necessário fazê-lo ainda no mês de julho.

Na segunda-feira, a Lusa noticiou que mais de uma centena de pessoas, a maior parte idosos e imigrantes, aguardaram durante toda a manhã por uma senha do Gabinete do Munícipe que lhes garantisse tratar do cartão municipal e que havia já desentendimentos entre quem esperava há horas e os que tentavam infiltrar-se na fila para passar à frente.

Os transportes públicos para quem tem morada fiscal no Porto são gratuitos desde sexta-feira e desde que o residente detenha o Cartão Porto.

Os estudantes que residam no Porto, ainda que com morada fiscal noutra localidade, podem pedir também o Cartão Porto.

Além do Gabinete do Munícipe, a adesão ao cartão municipal pode ser feita "online" e noutros locais.

No "site" do cartão municipal, basta clicar no botão "Aderir" no topo da página e fazer o seu registo.