"Um Rolls-Royce não funciona com pneus de bicicleta. Seria o descalabro repetir os mesmos erros" na segunda fase de exames

A polémica já vai longa e o presidente da ANDAEP só espera que na próxima sexta-feira as notas cheguem às pautas, como prometeu o ministro Fernando Alexandre, e acabe este " folhetim ".

Em entrevista à Renascença esta quarta-feira, dia em que é suposto ficar concluída a avaliação dos exames nacionais, Filinto Lima lembra que os professores tem trabalhado "fora de horas" para fazer a avaliação a tempo e "em vez de uma palavra de incentivo, de motivação, foram brindados com estas palavras".

Um murro no estômago . O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) diz que o primeiro-ministro foi "injusto" e imprudente" ao sugerir a existência de resistências por parte de alguns professores chamados a corrigir os exames nacionais do 11.º e 12.º anos.

"Tenho muita esperança que isso aconteça e que dia 17 seja um dia grande para a educação do nosso país, seja o dia D, o dia em que este folhetim termine, pelo menos nesta sua primeira parte, que é a primeira fase dos exames."

Esta polémica ainda não acabou, e já está à porta a segunda fase dos exames nacionais. O ministro da Educação garantiu esta quarta-feira que o método de avaliações será o mesmo.

Na entrevista que concedeu à Renascença, Filinto Lima admite que esta fórmula até tem virtudes, mas sublinha que "um Rolls-Royce não funciona com pneus de bicicleta. Seria o descalabro repetir os mesmos erros".

"Se nós não aprendemos com os erros que cometemos na primeira fase, nós tutela, estamos tramados", conclui o presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.