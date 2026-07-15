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Vai de férias de carro? GNR alerta após detetar mais de 4.100 infrações por pneus

15 jul, 2026 - 09:16 • Olímpia Mairos

Em 2025, foram contabilizadas mais de 8.500 infrações, refere a GNR. Nesse ano foram registados 889 veículos envolvidos em acidentes que apresentavam deficiências nos pneus.

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A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou 8.557 infrações relacionadas com pneumáticos em 2025 e identificou já 4.187 infrações até 15 de junho deste ano, alertando que continuam a circular nas estradas portuguesas milhares de veículos com pneus que não cumprem as condições legalmente exigidas.

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Perante o aumento esperado do tráfego rodoviário durante o período de férias, a GNR apela aos condutores para que verifiquem o estado geral dos veículos antes de iniciarem as viagens, dando especial atenção aos pneus, considerados um dos principais elementos de segurança ativa.

"Os pneus constituem o único ponto de contacto entre o veículo e a estrada, sendo determinantes para a estabilidade, capacidade de travagem, aderência e controlo da direção", sublinha a GNR, em comunicado.

A força de segurança alerta que a utilização de pneus em más condições "aumenta significativamente o risco de acidente, sobretudo durante viagens prolongadas, em autoestrada e em períodos de temperaturas elevadas".

Os dados da sinistralidade reforçam esta preocupação. Em 2025, foram registados 889 veículos envolvidos em acidentes que apresentavam deficiências nos pneumáticos. Já em 2026, até 15 de junho, esse número ascendia a 576 veículos.

Segundo a GNR, durante o verão, as temperaturas elevadas do pavimento e o aumento da carga transportada favorecem o sobreaquecimento dos pneus. Quando associados a pressões incorretas, desgaste excessivo, cortes, deformações ou envelhecimento da borracha, estes fatores podem provocar rebentamentos, perda de aderência, aumento da distância de travagem e perda de controlo do veículo.

A GNR aconselha os condutores a verificar a pressão dos pneus de acordo com a carga transportada e as recomendações do fabricante, confirmar a profundidade e o desgaste do piso, inspecionar visualmente a existência de cortes ou deformações, verificar o estado do pneu sobressalente, não exceder a carga máxima do veículo e fazer pausas regulares nas viagens mais longas.

No caso de ser necessário substituir um pneu em autoestrada, a Guarda recomenda que o condutor não permaneça na faixa de rodagem e, se a operação não puder ser feita em segurança, contacte o posto de trânsito da GNR mais próximo.

"Uma verificação simples antes do início da viagem pode prevenir acidentes e contribuir decisivamente para a segurança de todos os utentes da via", lembra a GNR.

A Guarda garante que continuará a realizar ações de fiscalização dirigidas à deteção de veículos com deficiências técnicas, acompanhadas de iniciativas de sensibilização para a manutenção preventiva, a segurança rodoviária e a proteção da vida humana.

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