Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 16 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Advogado detido por suspeita de desviar pelo menos 1,2 milhões de euros de clientes

16 jul, 2026 - 17:18 • Olímpia Mairos

PJ diz que o suspeito terá usado o processo de obtenção dos "Vistos Gold" para aceder às contas bancárias de cidadãos estrangeiros.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um advogado de 58 anos, suspeito de ter desviado pelo menos 1,2 milhões de euros de clientes estrangeiros, no âmbito de processos relacionados com a obtenção de Autorizações de Residência para Investimento, conhecidas como "Vistos Gold".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ explica que a detenção ocorreu na quarta-feira, em Odivelas, na sequência de uma investigação que decorre sob direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Segundo a PJ, entre 2023 e março de 2026, o advogado terá conseguido aceder a diversas contas bancárias tituladas por clientes estrangeiros, alegadamente sob o pretexto de agilizar os procedimentos associados aos "Vistos Gold".

Aproveitando esse acesso, o suspeito terá transferido para contas pessoais verbas cujo montante total ainda está a ser apurado, mas que a investigação estima poder ascender a 1,2 milhões de euros. De acordo com a PJ, o dinheiro foi integralmente dissipado em gastos pessoais.

A investigação identificou, até ao momento, 33 vítimas, mas a Polícia Judiciária admite que o número de lesados possa vir a aumentar à medida que o inquérito prossegue.

O advogado está fortemente indiciado pela alegada prática dos crimes de burla qualificada, abuso de confiança e branqueamento de capitais.

O detido será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 16 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)