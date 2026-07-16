Advogado detido por suspeita de desviar pelo menos 1,2 milhões de euros de clientes

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um advogado de 58 anos, suspeito de ter desviado pelo menos 1,2 milhões de euros de clientes estrangeiros, no âmbito de processos relacionados com a obtenção de Autorizações de Residência para Investimento, conhecidas como "Vistos Gold".

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Em comunicado, a PJ explica que a detenção ocorreu na quarta-feira, em Odivelas, na sequência de uma investigação que decorre sob direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Segundo a PJ, entre 2023 e março de 2026, o advogado terá conseguido aceder a diversas contas bancárias tituladas por clientes estrangeiros, alegadamente sob o pretexto de agilizar os procedimentos associados aos "Vistos Gold".

Aproveitando esse acesso, o suspeito terá transferido para contas pessoais verbas cujo montante total ainda está a ser apurado, mas que a investigação estima poder ascender a 1,2 milhões de euros. De acordo com a PJ, o dinheiro foi integralmente dissipado em gastos pessoais.

A investigação identificou, até ao momento, 33 vítimas, mas a Polícia Judiciária admite que o número de lesados possa vir a aumentar à medida que o inquérito prossegue.

O advogado está fortemente indiciado pela alegada prática dos crimes de burla qualificada, abuso de confiança e branqueamento de capitais.

O detido será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.