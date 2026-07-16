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Meteorologia

Calor começa a aumentar no fim de semana

16 jul, 2026 - 07:52 • João Malheiro

Para este fim de semana espera-se céu pouco nublado ou limpo em praticamente todo o país, exceto no Arquipélago dos Açores.

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O calor vai começar a aumentar já este fim de semana, antes de uma subida mais declarada a partir de segunda-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quinta-feira e sexta-feira ainda haverá possibilidade de alguma precipitação no litoral Norte e Centro e as temperaturas vão manter-se consistentes com o resto desta semana.

A partir de sábado, esperam-se ligeiras subidas nas temperaturas mínimas e máximas, antes de haver um aumento mais significativo na próxima semana.

Para este fim de semana espera-se céu pouco nublado ou limpo em praticamente todo o país, exceto no Arquipélago dos Açores, onde deverá haver aguaceiros ao longo do fim de semana. O vento deverá ser fraco a moderado.

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