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Consulta de exames nacionais pode exigir pedido dos alunos

16 jul, 2026 - 21:50 • Fátima Casanova

O EduQA fez sessão de esclarecimento online para explicar aos diretores e professores como funciona o processo. Secretário de Estado Adjunto diz que, "independentemente da solicitação do aluno", os diretores que o entenderem podem disponibilizar a prova a todos os alunos: "Fica do vosso lado".

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A consulta dos exames nacionais em formato digital pode exigir um pedido dos alunos ou dos encarregados de educação, mas os diretores também poderão enviar as provas por email, foi explicado esta quinta-feira em reuniões com o EduQA e o Ministério da Educação.

A Plataforma de Acesso a Exames tem "um formato que permite, com alguma facilidade, a partilha de provas em suporte digital”, começou por dizer Luís Santos, presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Educação Qualidade e Avaliação (EduQA), nas duas sessões online, com horários diferenciados, para permitir que todos os responsáveis envolvidos no processo dos exames nacionais pudessem ouvir as explicações e que a Renascença acompanhou.

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Por seu lado, Alexandre Homem Cristo, secretário de Estado Adjunto e da Educação, avançou que já tinha sido anunciado aos diretores “que íamos ter um instrumento simples e rápido para que as escolas” tenham acesso às digitalizações dos “convencionais”, ou seja, o código a que corresponde uma identidade, que só as escolas conhecem.

Alexandre Homem Cristo garantiu que a “solução encontrada é ágil, útil e rápida para que se consiga dar resposta às solicitações dos alunos”, ou seja, a consulta da prova é feita mediante pedido do aluno, ou do encarregado de educação, caso este seja menor.

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Ainda assim, na segunda sessão da tarde, Alexandre Homem Cristo acrescentou que os diretores, “se entenderem fazê-lo, poderão enviar aos alunos, nomeadamente para os e-mails institucionais que os alunos têm da própria escola, independentemente da solicitação do aluno".

"Portanto, isso fica do vosso lado, o que acontece é que nós centralmente não podemos fazer essa distribuição em massa”, detalhou.

O secretário de Estado concluiu esta questão, afirmando que este é “um critério que fica do lado dos diretores”.

Envio da prova é feito em PDF

As explicações sobre a operacionalização da “Plataforma de Acesso a Exames” foram dadas por Filipa Oliveira, do EduQA, que avisou que o “acesso à plataforma é feito com conta institucional, que deve ser incluída no formulário disponibilizado pelo EduQA”.

Só quando a indicação desses endereços chegarem ao EduQA , é que podem ser criados “os utilizadores de acesso”.

Filipa Oliveira garantiu que “cada utilizador terá associado um agrupamento, pode escolher a escola a que pertence e os exames associados à mesma e pesquisar pelo número do convencional”.

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Os utilizadores podem transferir o exame, “fazendo o download para o computador ou fazer o envio do PDF da prova para o e-mail do aluno ou do próprio utilizador”.

No fundo, concluiu Filipa Oliveira, “a aplicação é usada para localizar e disponibilizar a prova do aluno”.

Escolas já receberam formulário do EduQA

Na comunicação enviada para as escolas, e a que a Renascença teve acesso, o EduQA refere que “disponibiliza a Plataforma de Acesso a Exames através da qual cada Agrupamento Escolar poderá aceder aos exames das escolas que o integram”.

É pedido aos diretores para fazerem o registo “com a maior brevidade possível” no formulário disponibilizado online.

No formulário são pedidos três dados: o código DGEEC da Escola (código utilizado em processos administrativos), nome e email.

Neste documento assinado pelo presidente do EduQA, é garantido que “cada email registado terá acesso, exclusivamente, aos exames das escolas que integram o respetivo Agrupamento”.

Esclarece-se ainda que “apenas estão a ser aceites, de forma automática, os endereços de email institucionais”, enquanto “os registos efetuados com outros endereços de email carecerão de aprovação pelo Diretor da respetiva escola, por questões de segurança da plataforma”.

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