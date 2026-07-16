Consulta de exames nacionais pode exigir pedido dos alunos

A consulta dos exames nacionais em formato digital pode exigir um pedido dos alunos ou dos encarregados de educação, mas os diretores também poderão enviar as provas por email, foi explicado esta quinta-feira em reuniões com o EduQA e o Ministério da Educação.

A Plataforma de Acesso a Exames tem "um formato que permite, com alguma facilidade, a partilha de provas em suporte digital”, começou por dizer Luís Santos, presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Educação Qualidade e Avaliação (EduQA), nas duas sessões online, com horários diferenciados, para permitir que todos os responsáveis envolvidos no processo dos exames nacionais pudessem ouvir as explicações e que a Renascença acompanhou. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Por seu lado, Alexandre Homem Cristo, secretário de Estado Adjunto e da Educação, avançou que já tinha sido anunciado aos diretores “que íamos ter um instrumento simples e rápido para que as escolas” tenham acesso às digitalizações dos “convencionais”, ou seja, o código a que corresponde uma identidade, que só as escolas conhecem. Alexandre Homem Cristo garantiu que a “solução encontrada é ágil, útil e rápida para que se consiga dar resposta às solicitações dos alunos”, ou seja, a consulta da prova é feita mediante pedido do aluno, ou do encarregado de educação, caso este seja menor.

Ainda assim, na segunda sessão da tarde, Alexandre Homem Cristo acrescentou que os diretores, “se entenderem fazê-lo, poderão enviar aos alunos, nomeadamente para os e-mails institucionais que os alunos têm da própria escola, independentemente da solicitação do aluno". "Portanto, isso fica do vosso lado, o que acontece é que nós centralmente não podemos fazer essa distribuição em massa”, detalhou. O secretário de Estado concluiu esta questão, afirmando que este é “um critério que fica do lado dos diretores”. Envio da prova é feito em PDF As explicações sobre a operacionalização da “Plataforma de Acesso a Exames” foram dadas por Filipa Oliveira, do EduQA, que avisou que o “acesso à plataforma é feito com conta institucional, que deve ser incluída no formulário disponibilizado pelo EduQA”. Só quando a indicação desses endereços chegarem ao EduQA , é que podem ser criados “os utilizadores de acesso”. Filipa Oliveira garantiu que “cada utilizador terá associado um agrupamento, pode escolher a escola a que pertence e os exames associados à mesma e pesquisar pelo número do convencional”.