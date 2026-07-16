Detido no Aeroporto do Porto com três quilos de cocaína escondidos na bagagem

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, um cidadão estrangeiro de 55 anos na posse de cerca de três quilos de cocaína, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

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Em comunicado, a PJ explica que a detenção ocorreu na tarde de quarta-feira, numa operação conduzida por inspetores da Diretoria do Norte, com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), após o passageiro ter sido sinalizado pelo Ponto Único de Contacto para Cooperação Policial Internacional.

O suspeito foi abordado depois de desembarcar de um voo proveniente do Brasil. Durante a inspeção à bagagem, os investigadores detetaram que uma das malas de porão apresentava um compartimento dissimulado na sua estrutura.

No interior desse compartimento foram encontrados cerca de três quilos de cocaína, que terão sido transportados pelo suspeito com o objetivo de introduzir a droga em território nacional.

O detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.