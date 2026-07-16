- Noticiário das 16h
- 16 jul, 2026
-
Detido no Aeroporto do Porto com três quilos de cocaína escondidos na bagagem
16 jul, 2026 - 16:07 • Olímpia Mairos
Suspeito, de 55 anos, chegou num voo proveniente do Brasil e foi intercetado pela Polícia Judiciária com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, um cidadão estrangeiro de 55 anos na posse de cerca de três quilos de cocaína, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em comunicado, a PJ explica que a detenção ocorreu na tarde de quarta-feira, numa operação conduzida por inspetores da Diretoria do Norte, com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), após o passageiro ter sido sinalizado pelo Ponto Único de Contacto para Cooperação Policial Internacional.
O suspeito foi abordado depois de desembarcar de um voo proveniente do Brasil. Durante a inspeção à bagagem, os investigadores detetaram que uma das malas de porão apresentava um compartimento dissimulado na sua estrutura.
No interior desse compartimento foram encontrados cerca de três quilos de cocaína, que terão sido transportados pelo suspeito com o objetivo de introduzir a droga em território nacional.
O detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.
- Noticiário das 16h
- 16 jul, 2026
-
- Mulher detida em Olhão por suspeita de matar a própria mãe e esconder o corpo num canteiro da varanda
- Funcionária judicial detida por divulgar dados e segredos de justiça
- Felgueiras: PJ detém avô suspeito de abusar sexualmente da neta de 10 anos
- PJ ajuda a desmantelar rede que desviou 140 milhões de euros em burlas informáticas
- PJ detém homem suspeito de matar bebé de três meses em Serpa
- PJ detém homem em Braga por importar e vender drogas sintéticas nas redes sociais
- PJ detém pai e filho por tentativa de homicídio em Matosinhos
- Mulher detida em Olhão por suspeita de matar a própria mãe e esconder o corpo num canteiro da varanda
- Funcionária judicial detida por divulgar dados e segredos de justiça
- Felgueiras: PJ detém avô suspeito de abusar sexualmente da neta de 10 anos
- PJ ajuda a desmantelar rede que desviou 140 milhões de euros em burlas informáticas
- PJ detém homem suspeito de matar bebé de três meses em Serpa
- PJ detém homem em Braga por importar e vender drogas sintéticas nas redes sociais
- PJ detém pai e filho por tentativa de homicídio em Matosinhos