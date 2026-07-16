Empreiteiro do MAI usava atrelado de camião apreendido pela PJ

Foi dada como desaparecida do parque de veículos confiscados do Seixal em 2025 e agora encontrada nas instalações da empresa Construbarcelos.

A galera foi inicialmente apreendida pela PJ em dezembro de 2024, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga.

A notícia foi avançada esta quinta-feira pela TVI, CNN Portugal e pelo jornal Nascer do Sol .

Um atrelado de camião que tinha desaparecido de um parque da Polícia Judiciária (PJ) foi agora apreendido nas instalações da empresa Construbarcelos, do empresário que fez obras em casa do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

Fonte da direção nacional da Polícia Judiciária confirmou à TVI/CNN/Nascer do Sol a apreensão do atrelado.

Foi aberto um inquérito para apurar como é a galera passou a ser usada pela Construbarcelos, do empreiteiro João Santos Carvalho, responsável por obras na casa do ministro Luís Neves, em São Teotónio, em Odemira.

Montenegro mantém confiança em Luís Neves

A polémica em torno da casa de Luís Neves chegou ao debate do Estado da Nação, esta quinta-feira, no Parlamento.

Questionado por André Ventura sobre a manutenção da confiança no ministro da Administração Interna, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, "segurou" Luís Neves.



Montenegro rejeitou as acusações dirigidas ao ministro e assegurou que não foi cometida qualquer ilegalidade nem prejudicado o interesse público.

“Não diga porque não é verdade que o ministro ameaçou alguém, não cometeu nenhuma ilegalidade, não prejudicou o interesse público face a qualquer interesse particular”, afirmou Luís Montenegro.

O chefe do Governo garantiu ainda que Luís Neves prestará todos os esclarecimentos necessários sobre o caso.

Na última sexta-feira, o semanário Nascer do Sol noticiou que o ministro da Administração Interna contratou para remodelar um imóvel que detém em Odemira uma empresa anteriormente responsável por obras na Polícia Judiciária (PJ) quando Luís Neves era diretor nacional.

Segundo a publicação, entre 2020 e 2025, a empresa Construbarcelos recebeu cerca de 1,9 milhões de euros em contratos públicos, valor confirmado hoje pelo ministro da Administração Interna, em entrevista à TVI/CNN.

Na terça-feira, a Câmara de Odemira, no distrito de Beja, anunciou que está a verificar a legalidade das obras realizadas num imóvel particular do ministro da Administração Interna, Luís Neves, na freguesia de São Teotónio.