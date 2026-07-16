Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 16 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Construbarcelos

Empreiteiro do MAI usava atrelado de camião apreendido pela PJ

16 jul, 2026 - 23:16 • Ricardo Vieira

A galera dada como desaparecida do parque de veículos confiscados do Seixal, em 2025, foi agora encontrada nas instalações da empresa Construbarcelos, indica uma investigação TVI/CNN/Nascer do Sol.

A+ / A-

Um atrelado de camião que tinha desaparecido de um parque da Polícia Judiciária (PJ) foi agora apreendido nas instalações da empresa Construbarcelos, do empresário que fez obras em casa do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

A notícia foi avançada esta quinta-feira pela TVI, CNN Portugal e pelo jornal Nascer do Sol.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A galera foi inicialmente apreendida pela PJ em dezembro de 2024, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga.

Foi dada como desaparecida do parque de veículos confiscados do Seixal em 2025 e agora encontrada nas instalações da empresa Construbarcelos.

Estado da Nação. Montenegro segura MAI e admite que “nem tudo correu bem” nos exames

Estado da Nação. Montenegro segura MAI e admite que “nem tudo correu bem” nos exames

Sem surpresa, o tema dos exames nacionais dominou (...)

Fonte da direção nacional da Polícia Judiciária confirmou à TVI/CNN/Nascer do Sol a apreensão do atrelado.

Foi aberto um inquérito para apurar como é a galera passou a ser usada pela Construbarcelos, do empreiteiro João Santos Carvalho, responsável por obras na casa do ministro Luís Neves, em São Teotónio, em Odemira.

Montenegro mantém confiança em Luís Neves

A polémica em torno da casa de Luís Neves chegou ao debate do Estado da Nação, esta quinta-feira, no Parlamento.

Questionado por André Ventura sobre a manutenção da confiança no ministro da Administração Interna, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, "segurou" Luís Neves.

Montenegro rejeitou as acusações dirigidas ao ministro e assegurou que não foi cometida qualquer ilegalidade nem prejudicado o interesse público.

“Não diga porque não é verdade que o ministro ameaçou alguém, não cometeu nenhuma ilegalidade, não prejudicou o interesse público face a qualquer interesse particular”, afirmou Luís Montenegro.

O chefe do Governo garantiu ainda que Luís Neves prestará todos os esclarecimentos necessários sobre o caso.

Na última sexta-feira, o semanário Nascer do Sol noticiou que o ministro da Administração Interna contratou para remodelar um imóvel que detém em Odemira uma empresa anteriormente responsável por obras na Polícia Judiciária (PJ) quando Luís Neves era diretor nacional.

Segundo a publicação, entre 2020 e 2025, a empresa Construbarcelos recebeu cerca de 1,9 milhões de euros em contratos públicos, valor confirmado hoje pelo ministro da Administração Interna, em entrevista à TVI/CNN.

Na terça-feira, a Câmara de Odemira, no distrito de Beja, anunciou que está a verificar a legalidade das obras realizadas num imóvel particular do ministro da Administração Interna, Luís Neves, na freguesia de São Teotónio.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 16 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)