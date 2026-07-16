- Noticiário das 11h
- 16 jul, 2026
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Exames nacionais. Patriarca de Lisboa pede "serenidade" a alunos e professores
16 jul, 2026 - 11:02 • Alexandre Abrantes Neves
D. Rui Valério compreende preocupação, mas considera "normal" que surjam problemas em processos de transição.
“Serenidade” e “esperança”. O patriarca de Lisboa pede tranquilidade às famílias, alunos e professores, perante os problemas na correção digital dos exames nacionais.
D. Rui Valério diz compreender a “a preocupação, agitação das famílias e particularmente, dos estudantes”, uma vez que as provas são essenciais para definir o “futuro, vidas, projetos”, mas também desdramatiza, considerando “normal” que surjam problemas sempre que há processos de mudança.
“Quando há uma transição, foi assim em todas as épocas, ela comportou sempre consigo as chamadas dores do parto”, aponta em declarações à Renascença, esta quinta-feira, em Cascais.
“E é, pela primeira vez, de forma tão significativa e tão maximizada, se estão a aplicar as novas tecnologias àquilo que era uma tarefa tradicionalmente realizada à mão, com o papel”, detalha.
Por essa razão, D. Rui Valério sugere que se olhe para o tema na expectativa de, no próximo ano, o processo correr sem tribulações.
“Na certeza de que, daqui por um ano, nós já não nos vamos recordar sequer do tempo em que o senhor professor pegava na prova e lá com a sua ‘canetazinha’ vermelha o corrigia e depois nós ficávamos não sei quantas semanas à espera do resultado e depois não sei quantas semanas à espera de rever o teste para eventuais alterações."
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Médio Oriente. "É a paz que eles querem?"
Quanto ao reacendimento do conflito no Médio Oriente na última semana, D. Rui Valério não vê “vontade” dos Estados Unidos e do Irão em regressarem a um cessar-fogo e procurarem um fim duradouro para a guerra.
“Estão realmente interessados na paz? É a paz que eles querem? Porque honestamente não é isso que me parece”, critica. “Todo o projeto da paz começa com a vontade do homem e da mulher em serem pacíficos, em fazer paz. Não é isso que eu vejo ali no Médio Oriente."
Na leitura de D. Rui Valério, além do sofrimento que surge dos “palcos de guerra” e das “mais evoluídas armas de guerra”, o mundo ocidental corre hoje o risco de se afastar da “compreensão mútua entre todos os homens e mulheres” e abandonar as suas origens.
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“Vejo um ‘deixar-se arrastar’, por vezes dá-me a sensação que de uma forma voluntária. Quando assim é, é a negação daquilo que é o timbre próprio da cultura ocidental. Nós teremos o mundo que quisermos ter”, alerta.
O Patriarca de Lisboa conversava com a Renascença à margem da bienal “As pegadas da água”, inaugurada esta quinta-feira, em Cascais, e que dura até setembro.
Sem falar diretamente na disputa pelo Estreito de Ormuz, D. Rui Valério defende que a Igreja deve ser parte ativa no debate sobre os mares e oceanos, perante o significado geopolítica que ganharam nos últimos anos.
“Os grandes conflitos entre nações serão motivados pela escassez e pela procura da água, o que significa que a água passou a ser uma realidade económica, política. Devemos olhar para ela com toda a atenção e trazer para o debate os grandes valores e as grandes referências da doutrina social da Igreja relativamente a este bem essencial”, considera.
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