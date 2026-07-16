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Ministério da Educação

Exames nacionais só serão disponibilizados aos alunos mediante requerimento

16 jul, 2026 - 17:43 • Lusa

Esclarecimento do EduQA aos diretores escolares contraria afirmação do ministro da Educação, Fernando Alexandre.

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Os alunos que realizaram este ano exames nacionais vão ter acesso às respetivas provas em formato digital, mas os encarregados de educação terão de apresentar o pedido de consulta na mesma, ao contrário do anunciado pelo ministro da Educação.

O esclarecimento foi feito pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) durante uma sessão com os diretores das escolas, realizada esta quinta-feira ao início da tarde, disse à Lusa o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

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Em 6 de julho, o ministro da Educação, Ciência e Inovação anunciou que os alunos dos 11.º e 12.º anos teriam acesso aos exames realizados este ano e à respetiva classificação, sem necessidade de solicitarem a consulta da prova.

Na altura, Fernando Alexandre explicou que todos os alunos iriam receber um "link" de acesso às provas, medida que não estava inicialmente prevista e foi anunciada como uma novidade para garantir "a confiança" no processo de avaliação externa, considerando os constrangimentos registados.

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Os detalhes de como seriam disponibilizadas as provas eram, até agora, desconhecidos e, num comunicado divulgado na quarta-feira, a tutela explicava apenas que "esse acesso será concedido através das escolas, uma vez que o anonimato dos exames apenas pode ser quebrado nas escolas".

No entanto, os diretores escolares ficaram hoje a saber que afinal a cópia das provas só será enviada mediante requerimento dos encarregados de educação.

"Estava convencido de que enviaríamos para todos", afirmou o presidente da ANDAEP, admitindo que os esclarecimentos dos EduQA contrariam as expectativas criadas pelo anúncio do ministro da Educação.

Segundo Filinto Lima, a tutela vai disponibilizar uma plataforma eletrónica onde as escolas poderão carregar os exames nacionais em formato digital e associar a cada um o endereço eletrónico do encarregado de educação.

Na apresentação partilhada com os diretores durante a reunião de hoje, a que a Lusa teve acesso, o EduQA refere que o "aluno ou encarregado de educação apresenta pedido para consulta de prova" e, posteriormente, "a direção da escola recebe e valida o pedido".

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"A aplicação é usada para localizar e disponibilizar o PDF da prova ao aluno", refere o documento, acrescentando que "o envio pode ser feito por e-mail ou em suporte impresso".

Numa nota enviada aos encarregados de educação, uma escola do concelho de Alenquer esclarece que "a consulta das provas destina-se a permitir que o aluno possa conhecer a classificação atribuída a cada questão", devendo ser requerida "no próprio dia ou no dia útil seguinte ao da publicação das pautas".

Questionada sobre a medida anunciada pelo ministro Fernando Alexandre, a escola respondeu às dúvidas da mãe de uma aluna do 11.º ano, que realizou este ano o exame de Filosofia, informando que "não vai haver "link"".

"Somos nós (escola) que acedemos à plataforma, descarregamos a prova e restantes documentos, e enviamos para o endereço de e-mail do requerente", esclareceu a escola.

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