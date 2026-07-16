Felgueiras: PJ detém avô suspeito de abusar sexualmente da neta de 10 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 65 anos, em Felgueiras, suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças agravados sobre a sua neta, uma menina de 10 anos.

Em comunicado, a PJ refere que os factos terão ocorrido durante os meses de junho e julho deste ano. Segundo a investigação, os alegados abusos aconteceram durante passeios realizados nas imediações da residência do suspeito, que é avô da menor.

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O caso foi denunciado pela mãe da criança após a menina lhe ter relatado o que teria acontecido na sequência do último episódio, alegadamente ocorrido no passado dia 10. A participação às autoridades foi feita no próprio dia, tendo a Polícia Judiciária assumido de imediato as diligências de investigação.

De acordo com a PJ, a recolha de prova permitiu reunir “fortes indícios” da prática dos crimes, culminando na identificação e detenção do suspeito.

O homem vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Felgueiras.