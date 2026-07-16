- Noticiário das 14h
- 16 jul, 2026
-
Felgueiras: PJ detém avô suspeito de abusar sexualmente da neta de 10 anos
16 jul, 2026 - 12:58 • Olímpia Mairos
Os factos terão ocorrido durante os meses de junho e julho deste ano. Segundo a investigação, os alegados abusos aconteceram durante passeios realizados nas imediações da residência do suspeito, que é avô da menor.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 65 anos, em Felgueiras, suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças agravados sobre a sua neta, uma menina de 10 anos.
Em comunicado, a PJ refere que os factos terão ocorrido durante os meses de junho e julho deste ano. Segundo a investigação, os alegados abusos aconteceram durante passeios realizados nas imediações da residência do suspeito, que é avô da menor.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O caso foi denunciado pela mãe da criança após a menina lhe ter relatado o que teria acontecido na sequência do último episódio, alegadamente ocorrido no passado dia 10. A participação às autoridades foi feita no próprio dia, tendo a Polícia Judiciária assumido de imediato as diligências de investigação.
De acordo com a PJ, a recolha de prova permitiu reunir “fortes indícios” da prática dos crimes, culminando na identificação e detenção do suspeito.
O homem vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.
O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Felgueiras.
- Noticiário das 14h
- 16 jul, 2026
-
- PJ ajuda a desmantelar rede que desviou 140 milhões de euros em burlas informáticas
- PJ detém homem suspeito de matar bebé de três meses em Serpa
- PJ detém homem em Braga por importar e vender drogas sintéticas nas redes sociais
- PJ detém pai e filho por tentativa de homicídio em Matosinhos
- PJ detém homem suspeito de violar e agredir ex-companheira em Loulé
- Mulher detida em Olhão por suspeita de matar a própria mãe e esconder o corpo num canteiro da varanda
- Homem detido por suspeita de atear dois incêndios florestais em Barcelos
- PJ ajuda a desmantelar rede que desviou 140 milhões de euros em burlas informáticas
- PJ detém homem suspeito de matar bebé de três meses em Serpa
- PJ detém homem em Braga por importar e vender drogas sintéticas nas redes sociais
- PJ detém pai e filho por tentativa de homicídio em Matosinhos
- PJ detém homem suspeito de violar e agredir ex-companheira em Loulé
- Mulher detida em Olhão por suspeita de matar a própria mãe e esconder o corpo num canteiro da varanda
- Homem detido por suspeita de atear dois incêndios florestais em Barcelos