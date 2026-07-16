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Fenprof diz que ministro da Educação "perdeu o controlo da situação" nos exames nacionais
16 jul, 2026 - 13:16 • Olímpia Mairos
José Feliciano Costa considera que os atrasos na correção das provas resultam de uma decisão política e critica o Governo por ainda não ter concluído o processo.
A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) acusa o ministro da Educação de ter perdido o controlo do processo de correção dos exames nacionais, depois de Fernando Alexandre ter admitido dificuldades em encontrar professores classificadores para concluir a avaliação das últimas provas.
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Em conferência de imprensa esta quinta-feira, o secretário-geral da Fenprof, José Feliciano Costa, considerou "lamentável" que, a poucos dias da divulgação das classificações, continuem por corrigir milhares de respostas.
"É lamentável termos de estar aqui hoje ainda a falar de exames nacionais. Continuam por classificar um conjunto significativo e um conjunto significativo são milhares de itens da prova", afirmou.
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Para o dirigente sindical, a situação representa "o reconhecimento inequívoco de que o ministro perdeu, de facto, o controlo da situação".
José Feliciano Costa rejeita a ideia de que a responsabilidade pelo atraso esteja na falta de disponibilidade dos professores e defende que a origem do problema é política.
"A plataforma informática falhou porque antes falhou uma decisão política", sustentou.
As declarações surgem depois de o ministro da Educação ter apelado aos professores classificadores para aceitarem corrigir as últimas provas, admitindo que a escassez de docentes disponíveis pode colocar em risco a divulgação das notas dos exames nacionais na data prevista.
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