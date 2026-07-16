GNR reforça fiscalização na Concentração de Motos de Faro e alerta para elevada sinistralidade

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai reforçar, entre esta quarta-feira e sábado, o patrulhamento, o apoio aos condutores e a fiscalização rodoviária por ocasião da 44.ª Concentração Internacional de Motos de Faro, prevendo um aumento significativo da circulação de motociclos nas principais vias de acesso ao Algarve.

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Em comunicado, a GNR explica que o reforço do dispositivo estará concentrado nas principais estradas de acesso à região e ao recinto do evento, no Vale das Almas, em Faro, com o objetivo de prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do trânsito e apoiar os utentes das vias.

Além da fiscalização, a Guarda vai promover ações de sensibilização dirigidas aos motociclistas, alertando para os riscos da condução descuidada e para a importância da utilização de equipamentos de proteção individual, como capacete, vestuário e calçado adequados.

O alerta surge numa altura em que os números da sinistralidade envolvendo veículos de duas rodas continuam elevados. Segundo a GNR, durante o ano de 2025 foram registados 8.015 acidentes de viação envolvendo motociclos, dos quais resultaram 114 vítimas mortais, o equivalente a cerca de 30% do total de mortes nas estradas, além de 643 feridos graves e 5.670 feridos leves.