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- 16 jul, 2026
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GNR reforça fiscalização na Concentração de Motos de Faro e alerta para elevada sinistralidade
16 jul, 2026 - 12:27 • Olímpia Mairos
Operação decorre até domingo nas principais vias de acesso ao Algarve. Em 2025, morreram 114 pessoas em acidentes com motociclos.
A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai reforçar, entre esta quarta-feira e sábado, o patrulhamento, o apoio aos condutores e a fiscalização rodoviária por ocasião da 44.ª Concentração Internacional de Motos de Faro, prevendo um aumento significativo da circulação de motociclos nas principais vias de acesso ao Algarve.
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Em comunicado, a GNR explica que o reforço do dispositivo estará concentrado nas principais estradas de acesso à região e ao recinto do evento, no Vale das Almas, em Faro, com o objetivo de prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do trânsito e apoiar os utentes das vias.
Além da fiscalização, a Guarda vai promover ações de sensibilização dirigidas aos motociclistas, alertando para os riscos da condução descuidada e para a importância da utilização de equipamentos de proteção individual, como capacete, vestuário e calçado adequados.
O alerta surge numa altura em que os números da sinistralidade envolvendo veículos de duas rodas continuam elevados. Segundo a GNR, durante o ano de 2025 foram registados 8.015 acidentes de viação envolvendo motociclos, dos quais resultaram 114 vítimas mortais, o equivalente a cerca de 30% do total de mortes nas estradas, além de 643 feridos graves e 5.670 feridos leves.
Operação "Duas Rodas" termina com 15 mortos nas estradas em sete dias
Registados 2.771 acidentes entre 7 e 13 de julho. (...)
A Guarda acrescenta que, entre 2020 e 2025, os acidentes com veículos de duas rodas foram responsáveis por cerca de 27% das vítimas mortais, 32% dos feridos graves e 20% dos feridos leves registados na sinistralidade rodoviária.
Perante estes números, a GNR recorda que o combate à sinistralidade rodoviária constitui uma prioridade estratégica e apela a uma condução responsável durante a concentração motard.
Entre os principais conselhos deixados aos participantes estão a utilização de capacete homologado e devidamente apertado, bem como de luvas, casaco, calças e botas apropriadas, a adaptação da velocidade às condições da via e do trânsito, a manutenção de uma distância de segurança, a prevenção de manobras perigosas e a proibição de conduzir sob o efeito de álcool ou drogas.
A Guarda recomenda ainda que os motociclistas verifiquem previamente as condições de segurança dos veículos, nomeadamente ao nível dos pneus, travões e iluminação.
A GNR termina apelando a todos os participantes para que adotem uma condução defensiva e adequada às condições da via, evitando comportamentos de risco, de forma a contribuir para que a 44.ª Concentração Internacional de Motos de Faro decorra em segurança.
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