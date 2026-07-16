- Noticiário das 14h
- 16 jul, 2026
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Homem detido por suspeita de atear dois incêndios florestais em Barcelos
16 jul, 2026 - 14:08 • Olímpia Mairos
Suspeito, de 51 anos, terá provocado os fogos com um isqueiro, em dias de calor extremo e elevado risco de incêndio.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 51 anos, suspeito de ter ateado dois incêndios florestais nos dias 3 e 5 de julho, na freguesia de Tamel (Santa Leocádia), no concelho de Barcelos.
Em comunicado, a PJ explica que a investigação, desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, com a colaboração da GNR, permitiu reunir fortes indícios de que o suspeito foi o autor dos dois incêndios, que terão sido provocados por chama direta, com recurso a um isqueiro.
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Segundo a polícia, os focos de incêndio foram iniciados numa zona com condições favoráveis à propagação das chamas para extensas manchas florestais, colocando em risco a floresta, habitações e outros bens.
As ignições ocorreram durante o dia, na hora de maior calor, num fim de semana marcado por temperaturas próximas dos 40 graus, tempo seco e vento, circunstâncias que levaram o Governo a declarar a situação de alerta em todo o território continental.
De acordo com a PJ, o suspeito terá agido por motivos de natureza pessoal, sabendo que a sua conduta representava um perigo iminente para a natureza, as populações e o património.
O detido, residente na freguesia onde ocorreram os incêndios, vai ser presente esta sexta-feira à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.
O inquérito é dirigido pelo DIAP de Barcelos.
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