Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 17 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Acidente

Idosa de 80 anos morre em colisão entre motociclo e ligeiro em Braga

16 jul, 2026 - 23:07 • Lusa

O acidente aconteceu em São Paio de Arcos, concelho de Braga.

A+ / A-

Uma mulher de 80 anos morreu esta quinta-feira e um homem de 81 ficou ferido na sequência de uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira em Braga, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h37 e envolveu uma colisão entre um motociclo e um ligeiro em São Paio de Arcos, concelho de Braga, referiu fonte do Comando Sub-regional do Cávado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Do acidente resultou a morte de uma idosa de 80 anos, enquanto um idoso, de 81 anos, sofreu ferimentos ligeiros. As vítimas seguiam no motociclo.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros de Braga, do INEM, da Cruz Vermelha e da PSP, num total de 14 operacionais, apoiados por seis viaturas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 17 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)