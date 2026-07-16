Idosa de 80 anos morre em colisão entre motociclo e ligeiro em Braga

Uma mulher de 80 anos morreu esta quinta-feira e um homem de 81 ficou ferido na sequência de uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira em Braga, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h37 e envolveu uma colisão entre um motociclo e um ligeiro em São Paio de Arcos, concelho de Braga, referiu fonte do Comando Sub-regional do Cávado.

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Do acidente resultou a morte de uma idosa de 80 anos, enquanto um idoso, de 81 anos, sofreu ferimentos ligeiros. As vítimas seguiam no motociclo.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros de Braga, do INEM, da Cruz Vermelha e da PSP, num total de 14 operacionais, apoiados por seis viaturas.