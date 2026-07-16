Ministro da Educação diz que "há risco" de as notas não serem publicadas na sexta-feira

O ministro da Educação lançou esta quinta-feira um apelo aos professores classificadores, alertando que a falta de docentes disponíveis está a impedir a conclusão da correção de algumas provas dos exames nacionais, colocando em risco a divulgação das classificações prevista para sexta-feira. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nestas declarações aos jornalistas, no Centro de Congressos de Lisboa, Fernando Alexandre garantiu que "do ponto de vista tecnológico, está tudo preparado" para publicar as classificações, mas explicou que o processo depende ainda da conclusão da correção de algumas provas. Segundo o governante, o Júri Nacional de Exames tem dificuldade em encontrar docentes disponíveis, sobretudo nas disciplinas de Português e Matemática. A prova de Português, explicou, foi a mais afetada pelos problemas registados no início do processo, por ter sido a primeira a ser distribuída e aquela em que foram detetados mais erros, obrigando a sucessivas validações e até à redistribuição de provas. Ainda assim, o ministro sublinhou que 99,3% das respostas já estão corrigidas e, por isso, pediu um último esforço aos docentes. "Aquilo que eu venho aqui dizer é que nós precisamos que os professores classificadores continuem disponíveis para fecharmos", afirmou.

Falta de classificadores trava fase final da correção

Para ilustrar a dimensão do problema, Fernando Alexandre revelou que, na prova de Física e Química A, apenas faltam 373 respostas por corrigir, depois de já terem sido classificadas cerca de 30 mil. "É muito difícil a sociedade portuguesa, os alunos e as famílias perceberem que uma prova não vai ter resultados publicados porque há 373 respostas por corrigir, quando já foram corrigidas cerca de 30 mil", afirmou. Também em Biologia e Geologia a situação está perto do fim: restam apenas 584 respostas por classificar. O ministro explicou que a razão é simples: "É preciso professores classificadores para corrigir estas respostas." Apesar do apelo, Fernando Alexandre fez questão de afastar qualquer crítica aos docentes. "Não é responsabilidade dos professores. Eu estou a pedir a colaboração dos professores", afirmou, acrescentando que o próprio tem dificuldade em compreender a falta de disponibilidade. "Conheço os professores, mas é a resposta que o Júri Nacional de Exames me dá: não estamos a conseguir fechar as provas porque não há professores classificadores disponíveis." "Estamos mesmo no fim" O governante considera que seria difícil justificar um atraso quando o processo está praticamente concluído. "Nós estamos mesmo no fim", afirmou, sublinhando que a prioridade é resolver o problema e deixar a averiguação de responsabilidades para mais tarde. "A culpa será apurada no fim. Aquilo em que estamos concentrados agora é resolver o problema." No final da intervenção, Fernando Alexandre voltou a dirigir-se diretamente aos professores, agradecendo o trabalho desenvolvido num processo marcado por falhas técnicas e pedindo um último esforço para cumprir os prazos. "O apelo que deixo aqui é a todos os professores, agradecendo mais uma vez todo o esforço que fizeram, ainda por cima num contexto de perturbação, em que houve muita coisa que não correu bem, e que possam ajudar nesta fase final a resolver um problema que não é do ministro, é um problema do sistema educativo."