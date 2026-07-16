Ministro pede ajuda, mas professores de Física e Química não receberam exames para classificar

Até às 17h00 desta quinta-feira, os professores classificadores de Física e Química disponíveis não receberam qualquer resposta para corrigir dos exames nacionais. É o que garante a Associação Portuguesa de Professores de Física e Química (APPFQ), em comunicado enviado à Renascença, depois das declarações do ministro da Educação, Fernando Alexandre. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Fernando Alexandre disse, esta quinta-feira de manhã aos jornalistas, que é “difícil explicar aos alunos de Física e Química do 11.º ano, tendo 99,9% das respostas corrigidas, que haja 373 respostas por fechar”, sublinhando que são necessários mais professores classificadores.

Em comunicado, a direção da APPFQ desmente o ministro da Educação ao sublinhar que “tem conhecimento de vários professores classificadores que foram contactados pelo Júri Nacional de Exames durante a tarde de terça-feira, dia 14 de julho, e que aceitaram, de imediato e sem reservas, o pedido para procederem à classificação de mais itens da Prova 715 (Física e Química A – FQA)”. No entanto, “até às 17h00 de hoje, dia 16 de julho, as provas ainda não tinham sido disponibilizadas a esses classificadores”. A direção da APPFQ também tem conhecimento “de mais do que um docente que, ainda antes desse contacto, se dirigiu voluntária e proativamente ao Júri Nacional de Exames, manifestando disponibilidade para classificar mais itens, uma vez que já tinham concluído a classificação daqueles que inicialmente lhe haviam sido atribuídos”.

A Associação de Professores de Física e Química garante que, caso existam itens para classificar, “tal não se deve à inexistência de professores disponíveis para realizar essa tarefa”, acrescentando que “existem vários professores classificadores disponíveis e atentos, visitando a plataforma com regularidade, e aguardando que lhes sejam atribuídos novos itens, sem que, até ao momento, as provas lhes tenham sido disponibilizadas”. O comunicado termina garantindo que “esses professores mantêm, até agora, total disponibilidade para colaborar, de imediato e sem reservas, na conclusão do processo de classificação”.

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