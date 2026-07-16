- Noticiário das 20h
- 16 jul, 2026
-
Exames Nacionais
Ministro pede ajuda, mas professores de Física e Química não receberam exames para classificar
16 jul, 2026 - 19:23 • Fátima Casanova
Até às 17h00 desta 5.ª feira, docentes aguardavam itens para classificar. É o que garante a Associação Portuguesa de Professores de Física e Química, depois das declarações do ministro da Educação.
Até às 17h00 desta quinta-feira, os professores classificadores de Física e Química disponíveis não receberam qualquer resposta para corrigir dos exames nacionais.
É o que garante a Associação Portuguesa de Professores de Física e Química (APPFQ), em comunicado enviado à Renascença, depois das declarações do ministro da Educação, Fernando Alexandre.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Fernando Alexandre disse, esta quinta-feira de manhã aos jornalistas, que é “difícil explicar aos alunos de Física e Química do 11.º ano, tendo 99,9% das respostas corrigidas, que haja 373 respostas por fechar”, sublinhando que são necessários mais professores classificadores.
Ministro da Educação diz que "há risco" de as notas não serem publicadas na sexta-feira
Fernando Alexandre admite risco de atraso na divul(...)
Em comunicado, a direção da APPFQ desmente o ministro da Educação ao sublinhar que “tem conhecimento de vários professores classificadores que foram contactados pelo Júri Nacional de Exames durante a tarde de terça-feira, dia 14 de julho, e que aceitaram, de imediato e sem reservas, o pedido para procederem à classificação de mais itens da Prova 715 (Física e Química A – FQA)”.
No entanto, “até às 17h00 de hoje, dia 16 de julho, as provas ainda não tinham sido disponibilizadas a esses classificadores”.
A direção da APPFQ também tem conhecimento “de mais do que um docente que, ainda antes desse contacto, se dirigiu voluntária e proativamente ao Júri Nacional de Exames, manifestando disponibilidade para classificar mais itens, uma vez que já tinham concluído a classificação daqueles que inicialmente lhe haviam sido atribuídos”.
Explicador Renascença
Exames Nacionais. Como posso pedir a revisão de uma prova?
No Explicador Renascença desta quarta-feira esclar(...)
A Associação de Professores de Física e Química garante que, caso existam itens para classificar, “tal não se deve à inexistência de professores disponíveis para realizar essa tarefa”, acrescentando que “existem vários professores classificadores disponíveis e atentos, visitando a plataforma com regularidade, e aguardando que lhes sejam atribuídos novos itens, sem que, até ao momento, as provas lhes tenham sido disponibilizadas”.
O comunicado termina garantindo que “esses professores mantêm, até agora, total disponibilidade para colaborar, de imediato e sem reservas, na conclusão do processo de classificação”.
- Noticiário das 20h
- 16 jul, 2026
-
- Estado da Nação. Montenegro segura MAI e admite que “nem tudo correu bem” nos exames
- 🔴 Estado da Nação: "Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro
- Exames nacionais só serão disponibilizados aos alunos mediante requerimento
- Fenprof diz que ministro da Educação "perdeu o controlo da situação" nos exames nacionais
- Exames nacionais. Patriarca de Lisboa pede "serenidade" a alunos e professores
- Exames nacionais. "O Ministério não pode afixar as pautas a todo o custo”, diz Filinto Lima
- "Caos nos exames" deve marcar debate sobre o Estado da Nação. O que querem os partidos debater?
- Ministro da Educação diz que "há risco" de as notas não serem publicadas na sexta-feira
- Estado da Nação. Montenegro segura MAI e admite que “nem tudo correu bem” nos exames
- 🔴 Estado da Nação: "Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro
- Exames nacionais só serão disponibilizados aos alunos mediante requerimento
- Fenprof diz que ministro da Educação "perdeu o controlo da situação" nos exames nacionais
- Exames nacionais. Patriarca de Lisboa pede "serenidade" a alunos e professores
- Exames nacionais. "O Ministério não pode afixar as pautas a todo o custo”, diz Filinto Lima
- "Caos nos exames" deve marcar debate sobre o Estado da Nação. O que querem os partidos debater?
- Ministro da Educação diz que "há risco" de as notas não serem publicadas na sexta-feira