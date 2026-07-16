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Mulher detida em Olhão por suspeita de matar a própria mãe e esconder o corpo num canteiro da varanda

16 jul, 2026 - 11:16 • Olímpia Mairos

Vítima, de 58 anos, foi encontrada pela Polícia Judiciária soterrada num canteiro da varanda da própria casa. Suspeita estava evadida da prisão desde janeiro de 2024.

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Uma mulher de 40 anos foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter matado a própria mãe, de 58 anos, e de esconder o corpo num canteiro da varanda da habitação onde ambas residiam, em Olhão.

Em comunicado, a PJ informa que a detenção foi efetuada na quarta-feira pela Diretoria do Sul, estando a mulher "fortemente indiciada pela prática de um crime de homicídio qualificado", ocorrido no passado domingo, 13 de julho.

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A vítima foi encontrada já sem vida pela Polícia Judiciária, "soterrada num canteiro de uma varanda na sua residência, em Olhão, com evidentes sinais de morte violenta", refere a mesma nota.

Segundo a investigação, a mulher vivia sozinha, mas a filha tinha-se mudado recentemente para a residência, sendo conhecido entre familiares e vizinhos "um clima de conflito e discussão entre ambas".

A investigação começou após a comunicação do desaparecimento da vítima por uma pessoa das suas relações. A PJ explica que conseguiu reunir "suporte probatório sólido" que permitiu identificar a filha como suspeita do homicídio.

Os inspetores localizaram a mulher ainda em Olhão, apesar de esta ter efetuado "uma alteração fisionómica, visando preparar-se para abandonar a região", acrescenta a Polícia Judiciária.

A suspeita tem antecedentes criminais e encontrava-se evadida do estabelecimento prisional desde janeiro de 2024, onde cumpria pena pelo crime de violência doméstica.

A detida será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.

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