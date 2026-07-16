- Noticiário das 11h
- 16 jul, 2026
-
Mulher detida em Olhão por suspeita de matar a própria mãe e esconder o corpo num canteiro da varanda
16 jul, 2026 - 11:16 • Olímpia Mairos
Vítima, de 58 anos, foi encontrada pela Polícia Judiciária soterrada num canteiro da varanda da própria casa. Suspeita estava evadida da prisão desde janeiro de 2024.
Uma mulher de 40 anos foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter matado a própria mãe, de 58 anos, e de esconder o corpo num canteiro da varanda da habitação onde ambas residiam, em Olhão.
Em comunicado, a PJ informa que a detenção foi efetuada na quarta-feira pela Diretoria do Sul, estando a mulher "fortemente indiciada pela prática de um crime de homicídio qualificado", ocorrido no passado domingo, 13 de julho.
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A vítima foi encontrada já sem vida pela Polícia Judiciária, "soterrada num canteiro de uma varanda na sua residência, em Olhão, com evidentes sinais de morte violenta", refere a mesma nota.
Segundo a investigação, a mulher vivia sozinha, mas a filha tinha-se mudado recentemente para a residência, sendo conhecido entre familiares e vizinhos "um clima de conflito e discussão entre ambas".
A investigação começou após a comunicação do desaparecimento da vítima por uma pessoa das suas relações. A PJ explica que conseguiu reunir "suporte probatório sólido" que permitiu identificar a filha como suspeita do homicídio.
Os inspetores localizaram a mulher ainda em Olhão, apesar de esta ter efetuado "uma alteração fisionómica, visando preparar-se para abandonar a região", acrescenta a Polícia Judiciária.
A suspeita tem antecedentes criminais e encontrava-se evadida do estabelecimento prisional desde janeiro de 2024, onde cumpria pena pelo crime de violência doméstica.
A detida será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.
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