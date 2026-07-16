PJ detém jovem de 20 anos suspeito de atear sete focos de incêndio em Chaves

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 20 anos, fortemente indiciado pela autoria de um crime de incêndio florestal ocorrido no passado dia 11 de julho, na localidade de Santo Estêvão, no concelho de Chaves.

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Em comunicado, a PJ explica que a detenção, efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, ocorreu fora de flagrante delito, na sequência da investigação ao incêndio.

Segundo a polícia, o suspeito ateou intencionalmente sete focos de incêndio numa zona agrícola, recorrendo a um isqueiro.

As chamas propagaram-se rapidamente a partir de alguns dos focos, consumindo uma área composta maioritariamente por uma plantação de centeio.

A PJ destaca que a rápida e eficaz intervenção dos bombeiros foi determinante para impedir que o incêndio se alastrasse à restante e extensa área de cultivo de centeio, bem como a outras culturas agrícolas existentes nas imediações.

O detido, residente numa localidade próxima de Santo Estêvão, será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, durante o qual serão decididas as medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Chaves.