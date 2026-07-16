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Quatro detidos em operação da GNR contra furtos e abate clandestino de animais

16 jul, 2026 - 14:33 • Olímpia Mairos

Investigação durava há cerca de um ano e meio e levou à apreensão de 12 viaturas, mais de 11 mil euros, armas, máquinas agrícolas e carne de borrego.

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A GNR deteve três homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 40 anos, numa operação realizada nos concelhos de Paredes, Penafiel e Castelo de Paiva, no âmbito de uma investigação por furtos, recetação e abate clandestino de animais.

Em comunicado, o Comando Territorial de Vila Real explica que a investigação, conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real, decorria há cerca de um ano e meio e incidia sobre furtos em residências, explorações agrícolas e associações culturais, bem como sobre crimes de recetação e abate clandestino de animais.

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Entre os dias 13 e 14 de julho, os militares realizaram 23 buscas, das quais quatro domiciliárias e 19 não domiciliárias, incluindo explorações agrícolas, estabelecimentos comerciais e viaturas, além de cumprirem dois mandados de detenção fora de flagrante delito.

No primeiro dia da operação foram detidos os quatro suspeitos e apreendidos 12 veículos, 11.380 euros em numerário, uma caçadeira, 33 cartuchos, 40 munições, uma bicicleta em carbono, diversas máquinas agrícolas e de construção civil, aparelhos de televisão e som, utensílios de cozinha, material utilizado no abate clandestino de animais, medicamentos de uso veterinário e brincos de identificação animal.

Já no dia 14 de julho, com a colaboração da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) do Porto, foram efetuadas três buscas em estabelecimentos comerciais, das quais resultou a apreensão de 12,5 quilos de carne de borrego.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Vila Real. O homem de 39 anos ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, enquanto a mulher de 37 anos terá de cumprir apresentações periódicas bissemanais. Os restantes arguidos aguardam o desenrolar do processo.

A operação contou com o reforço de militares da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial do Porto, dos Destacamentos de Intervenção do Porto e de Aveiro, de vários Núcleos de Proteção Ambiental e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública da Unidade de Intervenção da GNR.

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