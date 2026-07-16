Recolha de painéis solares usados dispara com tempestades no centro do país

A recolha de painéis solares para reciclagem aumentou de 213 toneladas no primeiro semestre de 2025 para 3.356 toneladas em igual período deste ano, devido às tempestades que atingiram o centro do país, divulgou o sistema Electrão.

A recolha destes painéis registou um aumento exponencial, sobretudo devido às tempestades que no final de janeiro assolaram o centro do país e tiveram uma grande incidência neste tipo de equipamentos, adianta em comunicado divulgado.

Na lista dos mais recolhidos estão também frigoríficos, arcas congeladoras e radiadores, seguindo-se pequenos aparelhos como torradeiras e ferros de engomar, ecrãs e televisores, equipamentos de informática e telecomunicações e lâmpadas.

No total, o sistema Electrão recolheu e reencaminhou para reciclagem mais de 24 mil toneladas de equipamentos elétricos usados no primeiro semestre deste ano, mais 19% do que nos primeiros seis meses de 2025.

Entre os equipamentos elétricos mais reciclados no primeiro semestre deste ano, atendendo ao peso, estão os grandes eletrodomésticos, como máquinas de lavar e de secar roupa.

Além da reciclagem, o Electrão promove a reutilização dos equipamentos recolhidos, sempre que tal é possível.

Esta rede conta atualmente com 18 mil pontos de recolha em 14 municípios da Área Metropolitana de Lisboa e da região Oeste: Almada, Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sintra, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.

O Eletrão disponibiliza também um serviço de recolha porta-a-porta de grandes eletrodomésticos, garantindo o encaminhamento dos equipamentos para reciclagem.