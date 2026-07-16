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Sindicato dos Médicos do Norte denuncia "calor extremo" em centro de saúde de Gaia

16 jul, 2026 - 20:48 • Lusa

A situação já provocou "episódios de indisposição e lipotímias de utentes", revelou o sindicato, falando numa questão de "risco para a saúde pública" e não de "uma questão de conforto".

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O Sindicato dos Médicos do Norte (SMN) denunciou esta quinta-feira uma situação de "calor extremo" num centro de saúde em Vila Nova de Gaia, falando em temperaturas superiores a 32ºC para profissionais e utentes.

Em causa está a Unidade de Saúde Familiar (USF) Vilar Saúde, na freguesia de Vilar de Andorinho, em Gaia (distrito do Porto), integrada na Unidade Local de Saúde (ULS) Gaia/Espinho, "onde médicos, restantes profissionais e utentes continuam a suportar temperaturas superiores a 32ºC devido à avaria do sistema de climatização".

Segundo o sindicato filiado na Federação Nacional dos Médicos (FNAM), "a situação já provocou episódios de indisposição e lipotímias de utentes", falando numa questão de "risco para a saúde pública" e não de "uma questão de conforto".

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"É inaceitável que idosos, crianças e doentes sejam atendidos nestas condições, bem como exigir aos profissionais que prestem cuidados sob stress térmico severo, comprometendo a segurança de todos", aponta.

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Exigindo uma "intervenção imediata", o SMN garante que "se persistirem condições de perigo grave e iminente, o Sindicato apoiará os médicos no exercício dos seus direitos legais e participará da situação às entidades fiscalizadoras competentes".

No comunicado, referem ainda que em 10 de julho denunciaram formalmente a situação à administração da ULS Gaia/Espinho e à Câmara de Gaia, "exigindo a reparação urgente da climatização e medidas provisórias que garantam condições mínimas de segurança".

De acordo com o sindicato, "até à data, nenhuma destas entidades respondeu nem resolveu o problema".

"Quando quem tem a responsabilidade de manter as instalações nada faz, são os doentes que pagam o preço da inação", enfatiza o sindicato.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da ULS Gaia/Espinho disse que a responsabilidade da manutenção do edifício em causa pertence à autarquia de Gaia.

Já a Câmara de Gaia respondeu à Lusa que "vai, de uma forma célere, com os serviços camarários e os fornecedores tentar corrigir esta situação".

"O atual executivo herdou um conjunto de equipamentos de saúde a necessitar de manutenção e está a fazer um investimento de oito milhões de euros na sua reabilitação", aponta a autarquia liderada por Luís Filipe Menezes (PSD/CDS-PP/IL).

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