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Um morto e um ferido grave após agressão com barra de ferro em Lisboa

16 jul, 2026 - 18:48 • Lusa

A vítima mortal, cuja identidade ainda não é conhecida, é um homem com cerca de 60 anos.

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Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido na sequência de uma agressão com uma barra de ferro, ocorrida esta quinta-feira na freguesia lisboeta de Alcântara, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal, cuja identidade ainda não é conhecida, é um homem com cerca de 60 anos.

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Já o ferido grave, com 48 anos, foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

O alerta para esta ocorrência, que teve lugar na Rua do Alvito, foi dado por volta 14h15 e envolveu três pessoas.

De acordo com a fonte do Cometlis, a arma utilizada para as agressões foi uma barra de ferro.

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