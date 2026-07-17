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ANA entrega terceiro relatório técnico do novo aeroporto ao Governo

17 jul, 2026 - 15:03 • Diogo Camilo

O próximo passo é a entrega do relatório financeiro, para o dia 17 de janeiro de 2027, esperando-se que a candidatura esteja completa em janeiro de 2028.

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O Governo já recebeu o terceiro relatório técnico do Aeroporto Luís de Camões da ANA Aeroportos, cumprindo-se mais uma etapa para a candidatura ao novo aeroporto em Portugal.

"O Governo confirma que recebeu hoje da ANA Aeroportos o terceiro relatório técnico do Aeroporto Luís de Camões, documento que constitui um dos cinco relatórios sobre este investimento que serão produzidos pela concessionária", refere uma nota enviada pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação.

O próximo passo é a entrega do relatório financeiro, para o dia 17 de janeiro de 2027, esperando-se que a candidatura esteja completa em janeiro de 2028.

O calendário para a conclusão do processo é de 36 meses. A ANA tinha até esta sexta-feira para a entrega deste relatório técnico, que deverá incluir o planeamento detalhado da construção, a calendarização das obras, a estrutura de subcontratação e o orçamento estimado.

No primeiro relatório, entregue ao Governo em dezembro de 2024 e divulgado em janeiro, a ANA estimou em 8,5 mil milhões de euros o custo de construção do novo aeroporto, a instalar no Campo de Tiro de Alcochete.

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