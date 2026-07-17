"Atentado à vida da cidade". Junta de Alverca contesta parquímetros

A instalação de parquímetros traz outro problema. “Mesmo nas zonas onde irão existir dísticos para moradores, os dísticos atribuídos são muito diminutos em função das necessidades ”, alerta.

O presidente da Junta de Freguesia de Alverca defende, em alternativa, a criação de “um ou dois parques periféricos para aumentar a capacidade” de estacionamento e “retirar alguns carros do centro da cidade”.

Carlos Gonçalves acusa a autarquia de “ir ao bolso dos contribuintes” com o estacionamento pago em algumas zonas, uma medida que não estava no programa eleitoral das eleições autárquicas do ano passado. “A população sente-se defraudada” , atira.

“Não vão estar a pagar para poder fazer compras no comércio tradicional. E isso é um atentado até à vida da própria cidade , porque vai levar à extinção de quase todo o comércio tradicional, que já foi afetado severamente com outras medidas da Câmara Municipal, nomeadamente o aumento da densidade de grandes superfícies, que está a retirar do centro da cidade para a periferia muito daquilo que era o movimento do comércio.”

Em declarações à Renascença , o autarca eleito pela CDU considera que os planos da Câmara de Vila Franca de Xira são mais uma machadada no comércio tradicional.

Choque e “surpresa”. O presidente da Junta de Freguesia de Alverca , Carlos Gonçalves, contesta a instalação de parquímetros e fala mesmo num “atentado à vida na cidade”.

Carlos Gonçalves explica que “estão previstos para Alverca 2.182 dísticos”, para uma população de 40 mil habitantes.

“Temos bairros com grande densidade, que são periféricos, Bom Sucesso, Arcena, Sobralinho, que tudo o que fazem precisam de vir ao centro da cidade. Esses nem sequer foram contemplados. Quer isto dizer que vão pagar sempre que tiverem que vir ao centro da cidade, fazer compras, tratar dos serviços que a cidade oferece. E além disso, na própria cidade, há ruas que têm oferta de cinco, oito, 10 dísticos para 100 a 100 e tal carros ou 80 e tal carros.”

O autarca contesta o estudo apresentado pela Câmara de Vila Franca e garante que na cidade há uma grande rotatividade no estacionamento, entre moradores, comerciantes, consumidores e pessoas que trabalham em Alverca.

A Junta de Freguesia de Alverca aproveitou o período de consulta pública do diploma para contestar o estacionamento pago.

“Vamos fazer ver a nossa posição, porque é que não estamos favoráveis a esta alteração ao regulamento municipal do estacionamento, porque ele não serve minimamente à cidade de Alverca, não serve a União de Freguesias da Alverca do Ribatejo e do Sobralinho e não serve ao comércio tradicional desta cidade, que é aquela que mais comércio tradicional tem dentro do próprio concelho. E não serve aquilo que é o conjunto vastíssimo de serviços que esta cidade oferece ao concelho e para fora do concelho”, conclui Carlos Gonçalves, em declarações à Renascença.

A instalação de parquímetros em algumas zonas de Vila Franca de Xira, Alverca, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa foi aprovada em reunião da Câmara de Vila Franca de Xira, a 11 de maio, com os votos favoráveis do PS e da coligação PSD/IL, e com a oposição da CDU e do Chega.



A medida está a ser contestada pelo munícipes do concelho do distrito de Lisboa. Há mesmo uma petição pública contra a instalação de parquímetros em Vila Franca de Xira, Alverca, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, que até esta sexta-feira, 17 de julho, contava com quase de 7.200 subscritores.

