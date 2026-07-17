- Noticiário das 10h
- 17 jul, 2026
-
Em Destaque
Combustíveis. Gasóleo vai subir 12 cêntimos, gasolina cinco cêntimos
17 jul, 2026 - 09:08 • Isabel Pacheco , João Malheiro
Dados avançados pela ANAREC
O gasóleo deve aumentar 12 cêntimos, enquanto a gasolina vai subir cinco cêntimos.
São as informações avançadas à Renascença pela ANAREC, sobre o aumento considerável dos combustíveis para a próxima semana.
A confirmarem-se estes dados, trata-se de um aumento do preço dos combustíveis pela segunda semana seguida.
- Noticiário das 10h
- 17 jul, 2026
-
Comentários