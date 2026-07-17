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Combustíveis. Gasóleo vai subir 12 cêntimos, gasolina seis cêntimos

17 jul, 2026 - 09:08 • Isabel Pacheco , João Malheiro

Dados avançados pela ANAREC.

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O gasóleo deve aumentar 12 cêntimos, enquanto a gasolina vai subir seis cêntimos.

São as informações avançadas à Renascença pela ANAREC, sobre o aumento considerável dos combustíveis para a próxima semana.

A confirmarem-se estes dados, trata-se de um aumento do preço dos combustíveis pela segunda semana seguida.

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  • EU
    17 jul, 2026 PORTUGAL 10:36
    Senhor Primeiro Ministro, estabeleça o preço do litro de gasóleo a MIL EUROS e depois devolva o TROCO quando for de FÉRIAS.

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