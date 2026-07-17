- Noticiário das 16h
- 17 jul, 2026
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Acidente
Dois mortos e cinco feridos em acidente em Lisboa
17 jul, 2026 - 11:46 • Alexandre Abrantes Neves , Filipa Ribeiro , João Malheiro
Feridos foram encaminhados para o Hospital São Francisco Xavier. Vítimas mortais têm 75 e 73 anos.
Duas pessoas morreram e seis pessoas ficaram feridas num acidente esta sexta-feira, em Lisboa, confirma fonte do Comando Metropolitano da PSP, à Renascença.
Tratou-se de uma colisão entre três viaturas ligeiras.
A Avenida da Índia esteve cortada nos dois sentidos, junto ao Museu dos Coches, em Belém, até às 12h30.
A primeira vítima mortal é uma mulher de 75 anos, que morreu no local. A segunda vítima mortal, um homem de 73 anos, faleceu a caminho do hospital, confirmou fonte hospitalar à Renascença.
Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Francisco Xavier, para receberem tratamento.
[artigo atualizado às 14h36]
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