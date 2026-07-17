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Dois mortos e cinco feridos em acidente em Lisboa

17 jul, 2026 - 11:46 • Alexandre Abrantes Neves , Filipa Ribeiro , João Malheiro

Feridos foram encaminhados para o Hospital São Francisco Xavier. Vítimas mortais têm 75 e 73 anos.

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Duas pessoas morreram e seis pessoas ficaram feridas num acidente esta sexta-feira, em Lisboa, confirma fonte do Comando Metropolitano da PSP, à Renascença.

Tratou-se de uma colisão entre três viaturas ligeiras.

A Avenida da Índia esteve cortada nos dois sentidos, junto ao Museu dos Coches, em Belém, até às 12h30.

A primeira vítima mortal é uma mulher de 75 anos, que morreu no local. A segunda vítima mortal, um homem de 73 anos, faleceu a caminho do hospital, confirmou fonte hospitalar à Renascença.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Francisco Xavier, para receberem tratamento.

[artigo atualizado às 14h36]

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