Exames ainda não chegaram às escolas, mas diretores mantêm a esperança

As notas dos exames da primeira fase ainda não tinha chegado às escolas pelas 08h00 desta sexta-feira, confirmou à Renascença o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

O ministro da Educação disse acreditar que as pautas podiam ser publicadas durante a tarde, mas, por agora, os resultados ainda não chegaram.

Filinto Lima diz à Renascença que as notas devem chegar ao longo do dia, até, eventualmente, só de tarde.

"Os prazos foram todos ultrapassados. Era bom que chegassem de manhã, facilitava a vida às escolas. Mas não sabemos a que horas durante o dia chegarão", refere.

O presidente da ANDAEP avisa que haverá "consequências dramáticas" caso as notas não cheguem esta sexta-feira às escolas, o que pode levar ao adiamento da segunda fase de exames para setembro.

"Estou em querer, estou com fé que durante o dia as notas cheguem e os nossos alunos finalmente possam consultar as suas classificações e termine esta novela mexicana", considera.

Por outro lado, Filinto Lima garante que os pais "podem confiar no processo" de correção, contudo considera que, mesmo assim, devido aos constrangimentos, "muitos pais vão pedir a reapreciação" dos exames.



Filinto Lima pede, ainda, alterações e correções "já para a semana", quando começar a segunda fase dos exames, pedindo que a plataforma esteja a "funcionar a 100%".

"Não nos podem dar um Rolls Royce com rodas de bicicleta", exemplifica.