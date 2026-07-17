​Exames nacionais: FNE exige pagamento de todas as horas extra

Em declarações à Renascença , Pedro Barreiros avança que vai levar o assunto à reunião que está marcada para a próxima quarta-feira.

Depois de o ministro da Educação, Fernando Alexandre, ter anunciado que iria compensar o trabalho feito pelos professores ao longo do último fim de semana, o secretário-geral da FNE garante que vai exigir o pagamento de todas as horas extra.

A Federação Nacional da Educação (FNE) quer que sejam pagas todas as horas extraordinárias feitas pelos professores e por outros profissionais de educação durante este processo de classificação de exames nacionais do ensino secundário.

“Vai ser feita uma primeira abordagem para perceber como é que o Ministério da Educação vai contabilizar essas horas, o montante e o público alvo que está aqui em causa.”

A Federação Nacional de Educação explica que, além dos professores classificadores dos exames do 11.º e 12.º anos, “outros profissionais de educação que também fizeram trabalho extraordinário”.

Nestas declarações à Renascença, Pedro Barreiros garante que a FNE não abre mão desta exigência.

“Abdicar dessas exigência seria abdicar do cumprimento da lei. A lei existe para ser cumprida e o Ministério da Educação tem que remunerar os trabalhadores de acordo com o que está na lei”, sublinha o secretário-geral da FNE, que exige o pagamento de todas as horas extraordinárias feitas ao longo de todo este processo de correção dos exames nacionais da primeira fase.