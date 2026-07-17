- Noticiário das 23h
- 17 jul, 2026
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"É a lei"
Exames nacionais: FNE exige pagamento de todas as horas extra
17 jul, 2026 - 23:05 • Fátima Casanova , com redação
“Abdicar dessas exigência seria abdicar do cumprimento da lei", afirma secretário-geral da Federação Nacional da Educação, em declarações à Renascença.
A Federação Nacional da Educação (FNE) quer que sejam pagas todas as horas extraordinárias feitas pelos professores e por outros profissionais de educação durante este processo de classificação de exames nacionais do ensino secundário.
Depois de o ministro da Educação, Fernando Alexandre, ter anunciado que iria compensar o trabalho feito pelos professores ao longo do último fim de semana, o secretário-geral da FNE garante que vai exigir o pagamento de todas as horas extra.
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Em declarações à Renascença, Pedro Barreiros avança que vai levar o assunto à reunião que está marcada para a próxima quarta-feira.
“Vai ser feita uma primeira abordagem para perceber como é que o Ministério da Educação vai contabilizar essas horas, o montante e o público alvo que está aqui em causa.”
A Federação Nacional de Educação explica que, além dos professores classificadores dos exames do 11.º e 12.º anos, “outros profissionais de educação que também fizeram trabalho extraordinário”.
Nestas declarações à Renascença, Pedro Barreiros garante que a FNE não abre mão desta exigência.
“Abdicar dessas exigência seria abdicar do cumprimento da lei. A lei existe para ser cumprida e o Ministério da Educação tem que remunerar os trabalhadores de acordo com o que está na lei”, sublinha o secretário-geral da FNE, que exige o pagamento de todas as horas extraordinárias feitas ao longo de todo este processo de correção dos exames nacionais da primeira fase.
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