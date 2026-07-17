Luís Neves recebeu madeira de linha ferroviária desativada para a sua casa

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, terá recebido de oferta madeira proveniente do desmantelamento de linhas ferroviárias desativadas, que foi depois utilizada pelo empreteiro João Carvalho para construir uma mesa e bancos de jardim para a propriedade de Luís Neves em Odemira.



Segundo o Nascer do Sol e a TVI, a oferta aconteceu durante um almoço na sede da Polícia Judiciária em 2025, entre altos dirigentes da Infraestruturas de Portugal e da PJ, na altura em que Luís Neves era diretor nacional, que aconteceu para assinalar a colaboração da empresa numa operação policial.

No encontro, o representante da Infraestruturas de Portugal mencionou que estaria a ser desativada uma linha ferroviária, com o agora ministro a mostrar interesse em ficar com a madeira.

O transporte da madeira e construção de mesa e bancos foi da responsabilidade do empreiteiro João Carvalho, que surge na polémica com Luís Neves, por ter sido contratado ao mesmo tempo que faturou cerca de dois milhões de euros em obras para a Polícia Judiciária.

Ao jornal e canal de televisão, a Infraestruturas de Portugal garantiu que "não existem quaisquer registos na IP relativamente a alienação dos referidos materiais ou cedência a título gracioso".