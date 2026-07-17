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Metro Mondego alvo de ataque informático que afetou sistemas internos

17 jul, 2026 - 18:33 • Lusa

Por precaução, a empresa recomenda a todos os passageiros que redobrem a atenção "a mensagens ou chamadas suspeitas em nome da Metro Mondego.

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A Metro Mondego afirmou esta sexta-feira que foi alvo de um ataque informático a 6 de julho que afetou "parte dos seus sistemas internos", mas sem comprometer a operação do serviço de transporte.

O ataque informático foi do tipo "ransomware" ("software" malicioso que se apodera de dados e bloqueia o seu acesso exigindo o pagamento de um resgate para restauro), disse a Metro Mondego, que assegura a operação do "metrobus" que circula entre Lousã e Coimbra.

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Por precaução, a empresa recomenda a todos os passageiros que redobrem a atenção "a mensagens ou chamadas suspeitas em nome da Metro Mondego, pedidos de pagamento ou de alteração de dados bancários, pedidos de códigos, palavras-passe ou dados pessoais", salientou a empresa, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Desde o primeiro momento, a Metro Mondego acionou os seus procedimentos de resposta a incidentes, com o apoio de peritos externos em cibersegurança, e notificou as autoridades competentes, incluindo o Centro Nacional de Cibersegurança, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e as autoridades responsáveis pela investigação criminal, com quem se mantém em articulação permanente", aclarou.

A investigação que está em curso aponta para a possibilidade de o ataque informático poder ter copiado informação dos sistemas internos afetados, acrescentou.

"Neste momento, ainda não é possível determinar se essa informação inclui dados pessoais de passageiros, colaboradores ou fornecedores nem, em caso afirmativo, que dados concretos estão em causa", disse.

Segundo a Metro Mondego, os dados de pagamento dos passageiros "não foram afetados".

"A Metro Mondego compromete-se a informar direta e individualmente as pessoas se vier a confirmar-se que quaisquer outros dados tenham sido afetados, bem como a atualizar publicamente esta informação à medida que a investigação evolua", salientou.

De acordo com a nota, qualquer comunicação suspeita deve ser reportada para o e-mail incidente@metromondego.pt ou o número de telefone 239 488 109.

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