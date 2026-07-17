Ministro da Educação: "Diretores têm obrigação" de divulgar notas esta sexta-feira

Os "diretores têm essa obrigação" de divulgar as pautas dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos ainda esta sexta-feira, afirmou o ministro da Educação, Fernando Alexandre.

Enviadas para os estabelecimentos de ensino ao final da tarde, as notas “devem chegar aos alunos" e "os diretores têm essa obrigação", disse o governante, em declarações à SIC Notícias.

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"Os diretores estão habituados a isso e sabem. A escola está ao serviço da sociedade, os diretores têm essa responsabilidade também. Falei com imensos diretores ao longo do dia e disseram-me: 'Obviamente, estamos cá para servir as famílias e os alunos e ficaremos até à hora que for necessário''', sublinhou Fernando Alexandre.

Numa carta enviada aos responsáveis escolares, a que a Renascença teve acesso, o governante “apela a mais um esforço dos diretores dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas e aos técnicos envolvidos neste processo pelo superior interesse dos alunos e das famílias neste momento, de forma que as classificações possam ser consultadas ainda hoje [sexta-feira]”.